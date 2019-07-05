Adana'da yangın faciası: 2 ölü

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde balkonda bulunan sobanın ekmek yapmak ve süt kaynatmak için yakıldığı sırada naylon brandanın tutuşması sonucu çıkan yangından biri kadın iki kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Tufanbeyli ilçesine bağlı Yeni Cami Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Mesut Alcı Tufanbeyli Anadolu Lisesinde görevli olan Mehmet Keçe’nin eşi Hüsne Keçe, sabah saat 06.30 da ekmek yapmak ve süt kaynatmak için balkonda bulunan sobayı yaktı.

Keçe, daha sonra eve girdi. Bir süre sonra balkonu kapatmak için kullanılan naylon branda, sobadan sıçrayan ateşle tutuşarak yanmaya başladı. Kısa sürede yangın bütün evi sardı. Bu sırada evde bulunan kayınvalide Melek Ergil (83) uyanıp dışarı çıkamayınca kendini banyoya kilitledi. Hüsne Keçe de yangını fark edince çocuklarını uyandırıp pencereden atlayarak canlarını kurtardı. Bu arada Mehmet Keçe (52) kayınvalidesini kurtarmak için mücadele ederken olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp Ergin ve Keçe’yi içeriden çıkardı.

Ambulansla Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan Keçe ve kayınvalidesi kurtulamadı. Keçe ve Ergin’in dumandan zehirlenerek öldüğü ileri sürüldü. Bu arada pencereden atlayan anne ve iki erkek çocuk da hafif yaralanma olduğu için hastaneye götürüldü. Çocukların ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatılırken cenazeler morga kaldırıldı.