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Adana'da yanmış otomobilden erkek cesedi çıktı

Adana'da yanmış otomobilden erkek cesedi çıktı
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Adana'nın Kozan ilçesinde yanmış otomobilde yapılan incelemelerde sürücü koltuğunda yanmış erkek cesedi bulundu.

Gazi Mahallesi'nde vatandaşlar, tarım arazilerinin yakınında yanmış bir otomobil gördü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Plakası henüz öğrenilemeyen aracı inceleyen ekipler, sürücü koltuğunda erkek cesedi olduğunu tespit etti.

Araçtan çıkarılan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Etiketler adana adanada otomobil yanmış erkek cesedi
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