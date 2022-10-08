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Adana'da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Adana'da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 2 TIR ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Adana'nın Karaisalı ilçesi Güvenç Mahallesi yakınlarında saat 08.30 sıralarında Hasan A. (50) yönetimindeki TIR ile karşı yönden gelen Bahtiyar G.'in (31) kullandığı TIR çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan TIR'lar, aynı güzergahta giden Mustafa A. (58) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Mustafa A. ile yanındaki eşi Hatice A. (54), hayatını kaybetti.

Araçtaki İbrahim Halil Y. (14) ve Amine Fındık Y. (27) ile TIR sürücüsü Hasan A. da yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hasan A. da tedaviye alındığı hastanede yaşamın yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler kaza
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