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ADANA'NIN 4 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
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  3. 24 Aralık 2019 10:10

Adana'yı sağanak vurdu ! 4 ilçede eğitime ara verildi

Adana'da gece boyu etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir'de eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Adana'yı sağanak vurdu ! 4 ilçede eğitime ara verildi
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Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden ilimizdeki elverişsiz hava koşulu ve yağışların artacağı bilgisi verildiğinden dolayı değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla 4 merkez ilçemizde eğitim-öğretime 24.12.2019 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz de bugün izinli sayılacaklardır" denildi.


DHA

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