Adaşı dünyada yok! İşte Türkiye'nin en garip adı!

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan bir vatandaşın ‘Enson’ olan adını duyan şaşırıyor. Enson isminin neden konulduğu da ortaya çıktı.

Resmi kurumlarda ve bankalarda karşılaştığı görevlilerin Türkiye’de benzeri olmayan adını duyduğunda şaşırdığını belirten Enson Çoban, inandırmak için kimliğini, hatta evlilik cüzdanını bile göstermek zorunda kaldığını söyledi.

Yıllardır yol yapım şantiyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine yerleşen evli ve 3 çocuk babası Enson Çoban, “Benden önce 6 kardeşim olmuş. Doğduğumda komşularımız 'bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler. Annem ve babam da bana ‘Enson’ adını vermişler. Ama sonra bir kardeşim daha olmuş” dedi.

"Türkiye’de adaşım yok. Belki dünyada da yoktur"

Adını ilk duyan herkesin şaşırdığını anlatan 67 yaşındaki Enson Çoban, “Türkiye’de adaşım yok. Belki dünyada da yoktur. Gaziantep’te işlem yaptırmaya girdiğim bankada kimliğimde yazılı adıma inanamadılar. Evlenme cüzdanına kadar getirip çıkardık. Çalıştığım şantiyeden aldığım kimliği, ehliyetimi bile gösterdim. Öyle ikna oldular” diye konuştu.

"Yabancı isim gibi çağrıştırıyor"

Kimsede olmadığı için güzel bulduğu adını değiştirmeyi düşünmeyen Çoban’ın su yüklemesi için başvurduğu Suluova Belediyesindeki işlemini yaparken adını duyduğunda şaşıran görevli Salih Gümüş de, “Enson çok değişik bir isim. Biraz da yabancı isim gibi çağrıştırıyor” şeklinde konuştu.