Adil Öksüz'ün kuzeni belediye başkanı seçildi !

FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı firari Adil Öksüz'ün kuzeni Ahmet Doğan, AK Parti'den aday olduğu Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde belediye başkanı seçildi. Ahmet Doğan, mazbatasını alarak göreve başladı.

FETÖ’nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin firari kilit ismi, örgütün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün kuzeni Ahmet Doğan, AK Parti'den aday olduğu Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde belediye başkanı seçildi. Doğan, oyların yüzde 63,64'ünü alarak ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

Ahmet Doğan mazbatasını Andırın İlçe Seçim Kurulu'ndan alarak görevi, AK Partili Yunus Emre Dalkıran'dan devraldı.

"HİZMET BAYRAĞINI DAHA YÜKSEĞE..."

Devir teslim töreninde konuşan Ahmet Doğan, "Andırın belediye tarihinde ilk defa 15 yıl belediye başkanlığı yaparak büyük hizmetlere imza atan Baki Tezcan’a teşekkür ediyoruz. İnşallah biz de bu tarihten sonra başkanımızın tamamlayamadığı yarım kalan projeleri tamamlamaya çalışacağız. Kendisinden devraldığımız bu hizmet bayrağını daha yükseğe ve İlçemizin ihtiyacı olan halkımızın talep ettiği projeleri hayata geçirmeye çalışacağız."