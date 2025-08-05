  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere görevine iade edildi

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere görevine iade edildi

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere görevine iade edildi
Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi.

Tutdere, yeniden belediye başkanlığı görevini üstlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman TUTDERE, “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak “konutu terk etmeme” koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10.07.2025 tarihinde Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı kanunun 47 nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25.07.2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla “konutu terk etmeme” adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman TUTDERE görevine iade edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. 25 Temmuz tarihinde Tutdere hakkındaki ''konutu terk etmemek'' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılmıştı. 

text-ad
Etiketler adıyaman belediye başkanı abdurrahman tutdere göreve iade
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yerli otomobil Togg'un Almanya satış fiyatı olay oldu Yerli otomobil Togg'un Almanya satış fiyatı olay oldu İnsanın insana yağmadığını bir köpek bir diğer köpeğe yaptı! İnsanın insana yağmadığını bir köpek bir diğer köpeğe yaptı! Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soruyu açtıran Günay teyze fenomen çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soruyu açtıran Günay teyze fenomen çıktı Sahte diploma skandalında 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ele geçirildi Sahte diploma skandalında 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ele geçirildi Türkiye'nin 80 dilde şarkı söyleyebilen efsanesinden acı haber Türkiye'nin 80 dilde şarkı söyleyebilen efsanesinden acı haber Prof. Dr. Özgür Demirtaş bizzat kendisi açıkladı: Öldüm ben! Prof. Dr. Özgür Demirtaş bizzat kendisi açıkladı: Öldüm ben! Hasan Can Kaya ''dedikoduların önüne geçmek adın'' diyerek duyurdu Hasan Can Kaya ''dedikoduların önüne geçmek adın'' diyerek duyurdu Muhalefetten yeniden ''ortak bir cumhurbaşkanı adayı'' teklifi! Muhalefetten yeniden ''ortak bir cumhurbaşkanı adayı'' teklifi! Bülent Ersoy'dan sosyal medyayı sallayan ekonomi benzetmesi Bülent Ersoy'dan sosyal medyayı sallayan ekonomi benzetmesi İslam Memiş'ten altın fiyatları için yatırımcıya altın değerinde uyarılar! İslam Memiş'ten altın fiyatları için yatırımcıya altın değerinde uyarılar!
Ünlü markanın ürününde kanserojen madde çıktı: Hepsi toplatılıyor! Ünlü markanın ürününde kanserojen madde çıktı: Hepsi toplatılıyor! YAŞ kararları açıklandı: Genelkurmay Başkanı değişti! YAŞ kararları açıklandı: Genelkurmay Başkanı değişti! Belediye Başkanı Ferrari ile drift pistinde şov yaptı Belediye Başkanı Ferrari ile drift pistinde şov yaptı Filenin Sultanları Sırbistan'ı ezip geçti Filenin Sultanları Sırbistan'ı ezip geçti LGS yerleştirme sonuçları sonrasında dikkat çeken tablo LGS yerleştirme sonuçları sonrasında dikkat çeken tablo THY açıkladı; yüzlerce kişi bir daha yolcu uçağına binemeyecek! THY açıkladı; yüzlerce kişi bir daha yolcu uçağına binemeyecek! Sıfır araç satışındaki yeni ÖTV oyunu ifşa oldu! Ağır cezalar yolda... Sıfır araç satışındaki yeni ÖTV oyunu ifşa oldu! Ağır cezalar yolda... Sahte diploma skandalında saç baş yolduran iddia: ''Torbacıyı narkotik başkomiseri yaptılar!'' Sahte diploma skandalında saç baş yolduran iddia: ''Torbacıyı narkotik başkomiseri yaptılar!'' Türkiye'nin 32 yıllık tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 32 yıllık tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin zirvesinde görenlerin bir masal diyarı sandığı göçerlerin manzarası kamerada Türkiye'nin zirvesinde görenlerin bir masal diyarı sandığı göçerlerin manzarası kamerada