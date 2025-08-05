Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere görevine iade edildi

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi.

Tutdere, yeniden belediye başkanlığı görevini üstlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman TUTDERE, “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak “konutu terk etmeme” koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10.07.2025 tarihinde Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı kanunun 47 nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25.07.2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla “konutu terk etmeme” adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman TUTDERE görevine iade edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. 25 Temmuz tarihinde Tutdere hakkındaki ''konutu terk etmemek'' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılmıştı.