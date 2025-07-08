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Adıyaman Büyüşehir Belediye Başkanı Tutdere'ye ev hapsi kararı

Adıyaman Büyüşehir Belediye Başkanı Tutdere'ye ev hapsi kararı
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilirken, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi verildi.

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Karalar ve Tutdere'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi, sorgulanmak üzere İstanbul'a getirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler bu sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 13 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından çevik kuvvet ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

TUTDERE'YE EV HAPSİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ‘icbar suretiyle irtikap’ suçundan tutuklama talebiyle, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. 

DHA

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Etiketler zeydan karalar abdurrahman tutdere adliye
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