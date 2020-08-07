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  3. 07 Ağustos 2020 20:22

Adıyaman'da 26 ev karantina altına alındı

Adıyaman'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunca, 26 evin karantina altına alınmasına karar verildi.

Adıyaman'da 26 ev karantina altına alındı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, İmamağa, Mara, Mehmet Akif, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Ulu Cami, Yavuz Selim, Yeşilyurt ve Yeni mahalleler ile Koçali köyü Güvenli mevkisindeki 26 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

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