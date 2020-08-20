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  3. 20 Ağustos 2020 18:42

Adıyaman'da 29 ev karantinaya alındı!

Kent genelinde vaka sayılarının artması üzerine Adıyaman'da 29 evin karantinaya alınmasına karar verildi.

Adıyaman'da 29 ev karantinaya alındı!
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Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 29 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Adıyaman’da Vali Mahmut Çuhadar, “Sayılar bizi endişelendiriyor, vaka sayılarında düşüş olmazsa daha radikal tedbirler almak durumunda kalabiliriz” demişti.

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adıyaman , karantina
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