Adıyaman'da 4 asker şehit oldu ! Valilikten kahreden açıklama

Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için sürdürülen operasyondan acı haber geldi. Zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcının iniflak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu. Patlamanın olduğu bölgeye sivil araçla yardıma giden 3 askerin ise dost ateşi sonucu şehit olduğu bildirildi.

Olayda, Tuncay Doğan, Oğuzhan Tekerek, Aydın Özer, Kürşat Yılmaz şehit olurken, Coşkun Sönmez, Salih Aynacı, Mehmet Ali Karagöz, Doğan Bişkener, Barış Asker Kaya, Yusuf Çopur ise yaralandı.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu arada Valilik, olayla ilgili 8 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.



Bölgede geniş çaplı operasyonların devam ettiği bildirildi. Operasyon bölgesine Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan da hava desteği gönderildi.

VALİLİK: 3 ASKER DOST ATEŞİYLE ŞEHİT OLDU

Adıyaman Valiliği'nin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adıyaman merkez Kuyucak köyü bölgesine diğer güvenlik güçlerine takviye için gelen kahraman jandarmamızın zırhlı aracına, daha önce yola yerleştiren el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle 1 kahraman jandarmamız olay yerinde şehit olmuştur. Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz, sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur.

Olayla ilgili adli ve idari tahkikat yapılmakta olup, 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."