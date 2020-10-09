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  3. 09 Ekim 2020 15:41

Adıyaman'da bir günde 97 adres karantinaya alındı

Adıyaman’da İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında 97 adres karantina altına alındı.

Adıyaman'da bir günde 97 adres karantinaya alındı
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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, yeni karantina kararları aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, Esentepe, İmamağa, Kapcami, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Mara, Musalla, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Varlık, Yenimahalle, Yavuz Selim, Yeşilyurt mahalleleriyle Ağcin, Gümüşkaya ile Uğurca Köyünde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan yada temaslı olduğu belirlenen kişilerin bulunduğu 97 adreste karantina işlemi başlatıldı.

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