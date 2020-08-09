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  3. 09 Ağustos 2020 15:57

Adıyaman'da ekip otosu park halindeki araca çarptı

Adıyaman'da meydana gelen olayda, polislerin olduğu sivil ekip aracı park halindeki araca çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı.

Adıyaman'da ekip otosu park halindeki araca çarptı
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Kaza, öğle saatlerinde, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Karakuş yönetimindeki sivil ekip aracı, kontrolden çıkıp, yol kenarında park halinde olan 02 DB 028 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın haber verilmesiyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekip aracında bulunan ve kazada hafif yaralanan Bilal Karakuş ile ismi öğrenilemeyen diğer polis memuru, sağlık görevlilerince ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı duyan çok sayıda polis memuru da hastaneye gelerek, meslektaşlarının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

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