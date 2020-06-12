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  3. 12 Haziran 2020 18:31

Adıyaman'da iş yerinde korkutan yangın

Adıyaman’da bir tamirhanede çıkan yangın korku dolu anlat yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı.

Adıyaman'da iş yerinde korkutan yangın
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Adıyaman’da, bir tamirhanede meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Musalla Mahallesi Şeyh Muhyiddini İbni Arabi Cami yakınlarında Ahmet Lebben'e ait motosiklet tamirhanesinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangın sonrası itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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