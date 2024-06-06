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Adıyaman'da korkutan deprem: Çevre iller de sallandı

Adıyaman'da korkutan deprem: Çevre iller de sallandı
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AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 13.47'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.24 kilometre olarak ölçüldü.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerde de hissedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz. 

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler Adıyaman deprem son depremler AFAD
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