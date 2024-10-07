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Adıyaman'da korkutan deprem!

Adıyaman'da korkutan deprem!
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AFAD tarafından yapılan açıklamada, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde, 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adıyaman Çelikhan'da bir deprem kaydetti. 3.2 büyüklüğündeki sarsıntı 18.11'de meydana geldi.

7 kilometre derinliği ölçülen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler Adıyaman Adıyaman deprem son depremler deprem
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