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Adıyaman'da yıkılan 6 binanın müteahhidi yakalandı

Adıyaman'da yıkılan 6 binanın müteahhidi yakalandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremde yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmanın hızla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhitliğini üstlenen ve şu ana kadar 123 kişinin ölümüne neden olduğu değerlendirilen Şükrü İşitmen hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelinin Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı ifade edildi.

Şüphelinin adli işlemleri için Besni ilçesine getirileceği, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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AA

Etiketler adıyaman deprem müteahhit yıkılan bina
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