Adliyede itiraz gerginliği !

Referandum sonucuna itiraz için adliyeye gelen çok sayıda CHP'li, İstanbul Adalet Sarayı’nda içinde yer alan İl Seçim Kurulu’na geldi. CHP'lilerin slogan atması nedeniyle gerginlik çıktı.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre referandum sonuçlarına itiraz etmek için, İzmir Marşı’nı söyleyerek adliyeye giren yüzlerce kişi adliye içinde bir süre, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” ve “Hayır bitmedi. Daha şimdi başlıyor” şeklinde slogan attı. Slogan atan gruba, İl Seçim Kurulu’na itiraza gelen ve sırada bekleyen kişiler de destek verdi.

Kalabalık grup ve özel güvenlik arasında kısa süreli tartışmalar da yaşandı. Yaşanan arbede sonrasında bir kişi polis tarafından dışarı çıkartıldı. Yaşanabilecek olumsuzluklar için Çevik Kuvvet polisi adliye içinde konuşlandırıldı.

YSK ÖNÜNDE UZUN KUYRUK

Ankara'da da vatandaşlar YSK'ya referandumun iptali istemiyle dilekçe vermek için uzun kuyruklar oluşturdu.