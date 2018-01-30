Adnan Hoca'nın kediciklerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımları

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak tanınan Adnan Oktar'ın "kedicikler" dediği genç kızların bugün yaptıkları paylaşımlar sosyal medyaya damgasını vurdu.

Grubun "kedicikler" adıyla ünlenen kadın üyeleri peş peşe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adnan Oktar cemaatinin üyelerinin yan yana olduğu paylaşımlar yaptı.

Kimi paylaşımlarda "Sn Adnan Oktar'ın Cumhurbaşkanımız Sn Tayyip Erdoğan'a olan tam desteği çok eski yıllara dayanır" ifadeleri yer alırken kimi paylaşımlarda da "1994'ten bu yana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sayın Adnan Oktar, bugün de tüm gücüyle desteklemeye devam ediyor, edecektir." mesajları yer aldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Sn.Adnan Oktar şu an Cumhurbaşkanımızı desteklemiyor Belediye Başkanlığı döneminde de destekliyordu.Akit tv Ankara muhabiri Mehmet Özmen ayağınıza dolanıyor sözleriniz..@RT_Erdoğan @akittv #AkitTV pic.twitter.com/pJPwXktQiZ — Pınar Taşkıran (@pinartaskiran42) 30 Ocak 2018

1994'den bu yana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sayın Adnan Oktar, bu gün de tüm gücüyle desteklemeye devam ediyor, edecektir. Buna engel olmak isteyenlerin her türlü oyunları elinde kalacak, pişman olacaklardır. pic.twitter.com/ucUG2tJtL2 — Ferda Ozcan (@FerdaOzcn) 30 Ocak 2018

Resimde Altuğ Berker kardeşimiz, Sn. Cumhurbaşkanımızın yanında



Sn Adnan Oktar'ın, Cumhurbaşkanımız Sn Tayyip Erdoğan'a olan tam desteği çok eski yıllara dayanır



İngiliz derin devleti ajanları, Münafıklar, Fetöcüler ne yaparsanız yapın Cumhurbaşkanımıza desteğimiz bitmeyecek pic.twitter.com/5xnfdcdNfH — Gülşah Güçyetmez (@gulsahgucyetmez) 30 Ocak 2018