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  3. 30 Ocak 2018 19:05

Adnan Hoca'nın "kedicikleri"nden Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımları

Kamuoyunda "Adnan Hoca'nın kedicikleri" olarak bilinen grubun bugün sosyal medyadaki paylaşımları dikkatlerden kaçmadı. "Kedicikler" peş peşe Cumhurbaşkanı Erdoğan ile grup üyelerinin yan yana olduğu fotoğrafları paylaştı.

Adnan Hoca'nın kediciklerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımları
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Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak tanınan Adnan Oktar'ın "kedicikler" dediği genç kızların bugün yaptıkları paylaşımlar sosyal medyaya damgasını vurdu.

Grubun "kedicikler" adıyla ünlenen kadın üyeleri peş peşe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adnan Oktar cemaatinin üyelerinin yan yana olduğu paylaşımlar yaptı.

Kimi paylaşımlarda "Sn Adnan Oktar'ın Cumhurbaşkanımız Sn Tayyip Erdoğan'a olan tam desteği çok eski yıllara dayanır" ifadeleri yer alırken kimi paylaşımlarda da "1994'ten bu yana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sayın Adnan Oktar, bugün de tüm gücüyle desteklemeye devam ediyor, edecektir." mesajları yer aldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

recep tayyip erdoğan , kedicikler , adnan hoca
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