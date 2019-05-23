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  3. 23 Mayıs 2019 17:20

Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: 4 gözaltı

Balıkesir'de Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 3'ü esnaf, biri doktor 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde Adnan Oktar'ın yazdığı çok sayıda kitap ele geçirildi.

Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: 4 gözaltı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda daha önce tutuklanan Ö.T'nin telefonunda kayıtlı bazı isimlerin önünde "Adnani", "A9" gibi kodlamalar yazıldığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, esnaf oldukları öğrenilen D.S, R.K. ve S.M. ile doktor M.P. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise Oktar'ın yazdığı çok sayıda kitap ele geçirildi.

AA

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