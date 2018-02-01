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  3. 01 Şubat 2018 13:41

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap

A9 kanalında yaptığı programla tartışılan Adnan Oktar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kendisine yönelik olarak kullandığı "Tamamen akli dengesi bozulmuş" ifadesine tepki gösterdi.

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adnan Oktar hakkında “İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi? Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş” açıklamasında bulunmuştu.

"GIKIN ÇIKMIYOR HOCA EFENDİ"

Adnan Oktar, internette yayın yapan A9 kanalında bugün (1 Şubat 2018) Erbaş'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine de değinen Oktar, Erbaş'ın "FETÖ ile mücadelede geç kaldık" ifadesine de tepki gösterdi. Oktar, "Biraz değil, bayağı geç kaldınız" dedi; Erbaş'ın, darbe girişiminin kilit ismi, firari Adil Öksüz’ün 2003 yılında hazırladığı “Ceza Hükümleri Açısından Tevrat ve Kur’ân” adlı doktora tezini sunduğu jüride bulunduğunu hatırlattı.

Diyanet İşleri Başkanı'nın hedefindeki isim: Adnan OktarDiyanet İşleri Başkanı'nın hedefindeki isim: Adnan Oktar

 

 

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