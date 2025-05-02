  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Adnan Oktar'ın İmamoğlu iddiası olay oldu

Adnan Oktar'ın İmamoğlu iddiası olay oldu

Adnan Oktar'ın İmamoğlu iddiası olay oldu
Güncelleme:

Adnan Oktar'ın aralarında bulunduğu 16 sanığın ''nitelikli dolandırıcılık'' ve ''kara para aklama'' suçlarından yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıkların beraatine hükmetti. Oktar'ın savunması ise duruşmaya damgasını vurdu.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Adnan Oktar, 16 sanık ile sanık avukatları katıldı. Bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Adnan Oktar'ında aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek", "kaçakçılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarından görülen davada Oktar, "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek" ve "kaçakçılık" suçlarından ayrı ayrı beraat etmişti.

Mütalaada 2 suçun tefrik edilmesi istenmişti

Mütalaada, "kaçakçılık" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarının yargılaması yapılan dosyadan tefrik edilmesi talep edilmişti.

"İmamoğlu'na yapılanlar, İngiliz derin devletin oyunu"

Duruşmada savunmasını yapması için kendisine söz verilen Adnan Oktar, "Bize yapılan suçlamalar Ekrem İmamoğlu'nun olayından çok daha samimiyetsiz. Göreceksiniz itirafçı sayısı da artacak bize yapılanın aynısı yapılacak. Ekrem Bey'e yapılanlar, İngiliz derin devletin oyunu. Ben mehdilik iddiasında değilim. Türkiye'de yüzlerce mehdi adayı var. Bir gün çıkıp mehdilik ilan edeceğimi düşünüyorlar. Gerçek mehdiyi hapis etsen de güçlenir. Mehdi korkulacak bir şey değildir. Beni görevlendirirseniz İsrail ile Filistin'in arasını bulurum. Kadın cinayetlerini de durdururum. Birbirinden güzel nur gibi kadınlar her gün öldürülüyor. Türkiye de büyük bir sevgi sorunu var bunu hükümet yapamaz. Dekolte giyen, dans eden ve neşeli insanların da müslüman olabileceğini gösterdim. Kadınların bana olan sevgisi çok kıskanıldı" ifadelerini kullandı.

İstinafın bozma kararının ardından Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçları yönünden İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar açıklandı.

Kararını açıklayan mahkeme, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında sanıklara yüklenen fiillerin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Heyet 3 sanık hakkında ise suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat karar verdi.

Tutuklu Adnan Oktar’ın son hali ortaya çıktıTutuklu Adnan Oktar’ın son hali ortaya çıktıGüncel

 

İHA

text-ad
Etiketler adnan oktar ekrem imamoğlu beraat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Üniversiteli gençlerin otostopla aracına binip ''dayı'' dedikleri kişi bakın kim çıktı... Üniversiteli gençlerin otostopla aracına binip ''dayı'' dedikleri kişi bakın kim çıktı... Türkiye'de satıştaki 4 cep telefonu için toplatma kararı verildi! Türkiye'de satıştaki 4 cep telefonu için toplatma kararı verildi! Sokak ortasında kayınpeder dehşeti! Tüfek tetiklik yapınca hayatı kurtuldu Sokak ortasında kayınpeder dehşeti! Tüfek tetiklik yapınca hayatı kurtuldu İstanbul'da bir korkutan deprem daha! İstanbul'da bir korkutan deprem daha! Değişimi de taciz itirafı da olay olmuştu; hastane odasından paylaştı Değişimi de taciz itirafı da olay olmuştu; hastane odasından paylaştı KKTC'deki Teknofest'te korku dolu anlar: Yaralılar var! KKTC'deki Teknofest'te korku dolu anlar: Yaralılar var! Kartalkaya'da insanlar alevler içinde can verirken onlar 1 saat boyunca bakın ne yapmışlar! Kartalkaya'da insanlar alevler içinde can verirken onlar 1 saat boyunca bakın ne yapmışlar! Brent petrol fiyatları düşerken, akaryakıt fiyatları için ilk indirim haberi geldi Brent petrol fiyatları düşerken, akaryakıt fiyatları için ilk indirim haberi geldi Bakanlık 19 bin yeni personel alımı için şartları açıkladı Bakanlık 19 bin yeni personel alımı için şartları açıkladı AK Parti iktidarına yakın isimden her biri mide bulandıran çirkin ifadeler! AK Parti iktidarına yakın isimden her biri mide bulandıran çirkin ifadeler!
Sahada skandal! Şırnak'ta bir koruma polisi sahaya dalıp futbolcuyu darp etti! Sahada skandal! Şırnak'ta bir koruma polisi sahaya dalıp futbolcuyu darp etti! Bunlar son yağmurlar... Yağışlara veda edin, sonunda yaz geliyor! Bunlar son yağmurlar... Yağışlara veda edin, sonunda yaz geliyor! Sel bir şehrimizi yuttu! Dereler taştı, tren seferleri durdu, evleri ve tarlaları su bastı, Sel bir şehrimizi yuttu! Dereler taştı, tren seferleri durdu, evleri ve tarlaları su bastı, Melike Şahin eşinin yokluğunda sahnede aşka gelip, ilan-ı aşk etti! Melike Şahin eşinin yokluğunda sahnede aşka gelip, ilan-ı aşk etti! İstanbullular ile yapılan Kanal İstanbul anketinin sonuçları açıklandı İstanbullular ile yapılan Kanal İstanbul anketinin sonuçları açıklandı Son seçim anketi açıklandı: AK Parti'nin oy oranı yıllar sonra ilk kez bu seviyeye indi! Son seçim anketi açıklandı: AK Parti'nin oy oranı yıllar sonra ilk kez bu seviyeye indi! Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya bombayı patlattı: Özgür Özel'in planını açıkladı Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya bombayı patlattı: Özgür Özel'in planını açıkladı Okul yemeğinden ölü yılan çıktı, 100'den fazla öğrenci hastanelik oldu Okul yemeğinden ölü yılan çıktı, 100'den fazla öğrenci hastanelik oldu Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un deprem uyarısı yaptığı il sayısı arttı! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un deprem uyarısı yaptığı il sayısı arttı! Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı Çitos Efe'yi gören tanıyamadı Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı Çitos Efe'yi gören tanıyamadı