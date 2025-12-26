Af düzenlemesinden yararlanamayan 120 bin mahkum için harekete geçildi

TBMM'de kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren 11’inci Yargı Paketi'yle birlikte 31 Temmuz 2023 ve öncesi suçları kapsayan düzenlemeden yararlanan hükümlülerin tahliye işlemleri başlarken, MHP'den kapsam dışında kalan mahkumlar için yeni bir düzenleme hamlesi geldi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda nfaz düzenlemesinin ilk aşamada 55 bin kişiyi kapsadığını açıklarken 6 ay içinde 120 bin kişinin daha etkileneceğini söyledi.

Yıldız, paylaşımında, “Aynı ya da daha önceki tarihlerde işlenen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda, hükümlüden kaynaklanmayan gecikmeler nedeniyle ilk etapta 55 bin, altı ay içinde ise toplam 120 bin hükümlünün olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmiştir” ifadelerine yer verdi.