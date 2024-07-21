AFAD açıkladı: Akdeniz'de deprem
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AFAD, Akdeniz açıklarında büyüklüğü 5.0 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında saat 07.01 sıralarında deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre depremin derinliği 15 km olarak açıklandı.
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