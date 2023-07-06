AFAD açıkladı: Ankara'da deprem!
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, saat 21.42'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.42 km olarak kaydedildi.
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