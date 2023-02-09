AFAD açıkladı: Bir ilimizde çalışmalar sonlandı

AFAD, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, ekiplerin diğer illere sevk edildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki 2 büyük depremle yerle bir olan 10 ilimizde zamana karşı yarışta umutlar yavaş yavaş tükenmeye başlarken AFAD, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Ekiplerin diğer illere sevk edildiği belirtildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir." denildi.

Depremin vurduğu Şanlıurfa'da şu ana kadar en az 114 kişi hayatını kaybetti.