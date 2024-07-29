AFAD açıkladı: Hatay'da korkutan deprem

AFAD internet sitesinde yer alan bilgilere göre Hatay Yayladağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Tartus ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu deprem Hatay'a 109.13 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. 5.08 kilometre derinliğide oldu.