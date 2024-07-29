AFAD açıkladı: Komşuda deprem
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AFAD, Suriye'nin Tartus ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Tartus ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Söz konusu deprem Hatay'a 109.13 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
Buna göre deprem, 5.08 kilometre derinliğide oldu.
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