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AFAD açıkladı: Malatya'da deprem!

AFAD açıkladı: Malatya'da deprem!
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AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem, 21.14 saatinde 10.46 km derinliğinde yaşandı.

Etiketler malatya deprem afad
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