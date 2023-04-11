AFAD açıkladı: Malatya'da deprem!
AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem, 21.14 saatinde 10.46 km derinliğinde yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 11, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2023-04-11
Saat:21:14:05 TSİ
Enlem:38.459 N
Boylam:38.016 E
Derinlik:10.46 km
Detay:https://t.co/gFccJSFTEf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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