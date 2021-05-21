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AFAD açıkladı: Malatya'da korkutan deprem

AFAD açıkladı: Malatya'da korkutan deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 19.06'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

 ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada ,"Malatya - Battalgazi’de saat 19:06’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili birimlerden an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Ekiplerin alanda tarama faaliyeti devam etmektedir. Geçmiş olsun Malatya." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler malatya deprem afad
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