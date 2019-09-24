AFAD anlattı: Deprem öncesi ve sırasında ne yapılmalı?

İstanbul’da Silivri açıklarında bugün sabah saatlerinde 4,6’lık bir deprem meydana geldi. Söz konusu depremin kentte beklenen büyük depremin habercisi olup olmadığı tartışılırken, deprem için hangi önlemler alınabileceği gündeme geldi.

AFAD, Twitter’daki paylaşımında deprem sırasında ve önce neler yapılması gerektiğini anlattı.