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  3. 24 Eylül 2019 13:53

AFAD anlattı: Deprem öncesi ve sırasında ne yapılmalı?

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, deprem anında ve sırasında neler yapılabileceğine dair öneriler paylaştı.

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İstanbul’da Silivri açıklarında bugün sabah saatlerinde 4,6’lık bir deprem meydana geldi. Söz konusu depremin kentte beklenen büyük depremin habercisi olup olmadığı tartışılırken, deprem için hangi önlemler alınabileceği gündeme geldi.

AFAD, Twitter’daki paylaşımında deprem sırasında ve önce neler yapılması gerektiğini anlattı.

 

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