AFAD arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü binaları açıkladı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde yerle bir olan 10 ilimizdeki can kaybının 40 bin 689 olduğunu açıklarken, 40 binada daha arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin AFAD Genel Merkezi’nde açıklama yaptı.

Sezer, arama kurtarma faaliyetlerinin sonuna gelindiğini belirterek şunları söyledi;

Bölgede iyileştirme adına enkaz kaldırma çalışmaları, çadır kentlerin kurulumu, konteyner kentlerin kurulumu ve altyapının hazırlanması noktasında bütün kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız el birliğiyle çalışmalarını devam ettiriyor.

İllerimizin birçoğunda arama kurtarma çalışması tamamlanmış durumda. Kahramanmaraş ve Hatay illerimizde devam ediyor ve oralarda 40 seviyelerinde binada arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Bu akşam itibarıyla çalışmaların 10’lu rakamlara düşeceği noktasında bildirimler var. Bölgeye 35 binin üzerinde arama kurtarma personeli göndermiştik. Hala daha 20 binin üzerinde arama kurtarma personeli, görevlerine devam ediyor.

14 bin iş makinemiz bölgede. Hem enkaz kaldırma çalışmaları yapıyor, hem de iyileştirme çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda 250 bin civarında personel burada görev yapıyor.

“6 BİNİN ÜZERİNDE KONTEYNER KURULUMU TAMAMLANDI”

Bugün 40 bin 689 vatandaşımızı maalesef hayatını kaybetmiş olarak tespit etmiş durumdayız. Burada 40’a yakın binada arama kurtarma çalışmalarımız büyük bir hassasiyetle devam ediyor.

Bir taraftan da iyileştirme adına yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 200 binin üzerinde çadır kurulumu yapılmış durumda. Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının envanterlerini de katarsak 250 bine yakın çadır halihazırda kurulmuş durumda.

Bizim hedefimiz, çok kısa sürede bunu 300 binli rakamlara tamamlamak. 100 bin konteyner hedefinin 2 ay içerisinde bitirilmesi çalışmaları var.

Burada da şu anda 6 binin üzerinde konteyner kurulumu tamamlandı. 68 bin konteynerin de altyapı çalışmaları büyük bir hızla tamamlanmak üzere.

“TAHLİYE ETTİĞİMİZ AFETZEDE SAYISI 460 BİN 945”

Depremden etkilenen afetzedelere yardımların sürdüğü bilgisini veren Sezer, “10 bin TL’lik yardımlarda bugün itibarıyla 800 binli rakamlara ulaşmış durumdayız. Bunun dışında büyük bir tahliye çalışması var.

Birçok vatandaşımız bulundukları illerden diğer illere devam ediyorlar ve oralarda bizim misafirimiz oluyorlar. 800 bin afetzedemiz, diğer illerde barınma noktalarına ve valiliklere başvuruda bulunmuş durumdalar.

Bizim tahliye ettiğimiz afetzede sayımız 460 bin 945. Bunlardan 318 bin 970’ini misafirhanelerimizde, otellerimizde bir şekilde misafir ediyoruz. Bölgede 1 milyonun üzerinde afetzedemizi de çadır kentlerde, konteyner kentlerde ve kamu misafirhanelerinde misafir etmeye devam ediyoruz.

Bu afetin etkilerini hep birlikte milletçe saracağız. Hasar tespit çalışmalarımız da devam ediyor. 830 binin üzerinde binada hasar tespit çalışması şu an için tamamlanmış durumda.

“HAVA ARAÇLARI 24 SAAT FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR”

Sezer, hava araçlarının yoğun şekilde kullanıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Köylerimizdeki gıda ve çadır ihtiyaçları için hava araçlarımız 24 saat faaliyetlerine devam ediyor. Diğer ülkelerden ve ülke içerisinde çadır sevkiyatı için de uçaklarımızı kullanıyoruz.

Şu an için 75 uçağımız ve 178 helikopterimiz, afetzedelere yardım noktasında çalışmalarını sürdürüyor. 11 bin 97 sorti yapmış durumdalar. Konutları orta, ağır, yıkık derecede hasar görmüş olan vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımları noktasında çalışmalarımız devam ediyor.

Bunların başvurularını e-Devlet üzerinden vatandaşlarımız yapabiliyor. Şu anda 445 bin e-Devlet üzerinden başvuru gözüküyor. Beslenme grubumuz olarak bütün afetzedelerimizin beslenmesine yönelik çalışmalarımız hem Kızılay’ımızla hem AFAD’ımızla hem de diğer sivil toplum kuruluşlarımızla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde devam ediyor. Bölgede AFAD, Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı, STK’lar, jandarma, Milli Savunma Bakanlığı’mızın 252 mobil mutfak, 100’e yakın ikram aracı, mobil fırınlar ve 400’e yakın hizmet araçlarıyla beraber bunlar devam ediyor.

Kurulan aşevleriyle de beslenme ihtiyacı giderilmeye çalışılıyor. Şu ana kadar 12 milyon 857 binin üzerinde kumanya ve gıda paketi dağıtılmış durumda. 50 milyona yakın da sıcak yemek verilmiş durumda. (DHA)