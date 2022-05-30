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AFAD duyurdu: Adana'da korkutan deprem

AFAD duyurdu: Adana'da korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, saat 21.07’de merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesi olan, yerin 26,24 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

 İLÇEDE PANİK YAŞANDI
İlçede deprem hissedilirken kısa süreli panik yaşandı. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 3.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi, derinliğini ise 15.2 kilometre olarak açıkladı. 

Etiketler afad deprem
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