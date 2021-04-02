AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan deprem

AFAD’ın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre Kuşadası Körfezi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, saat 17.04 itibariyle Aydın’ın Kuşadası Körfezi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 6.92 km derinliğinde gerçekleşti.