AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan deprem
AFAD’ın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre Kuşadası Körfezi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, saat 17.04 itibariyle Aydın’ın Kuşadası Körfezi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 6.92 km derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 2, 2021
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Kusadasi Korfezi, 8.47 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 02.04.2021, 17:04:04 TSİ
Enlem : 37.7996 N
Boylam : 27.1521 E
Derinlik : 6.92 km
Detay : https://t.co/r95gblnOat@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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