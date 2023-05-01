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AFAD duyurdu: Depremzedelerin yol masrafları karşılanacak

AFAD duyurdu: Depremzedelerin yol masrafları karşılanacak
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), deprem felaketi sonrası tahliye edilen ve kendi illerine geri dönmek isteyen vatandaşların yol masrafının karşılanacağını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), deprem bölgesinden tahliye edilenlere, talepleri halinde afet öncesinde bulundukları şehirlere dönüşleri için kolaylık sağlanacağı bildirildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve tahliye edilen vatandaşların, afet öncesinde ikamet ettikleri şehirlere dönüşleri konusunda yoğun talep olduğu ifade edildi.

 

Açıklamada, bu nedenle deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan afetzedelerin valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan tahliye merkezlerine müracaat etmeleri durumunda, yol masraf belgeleri düzenlenerek uygun vasıtalarla dönüşleri için gerekli imkan ve kolaylığın sağlanacağı kaydedildi. 

Etiketler afad deprem depremzede
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