AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17:03'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 17.03'te Ege Denizi'nde kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 8,09 kilometre derinliğinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 31 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem, Datça ilçe merkezinin yanı sıra Yazı, Cumalı, Yaka, Sındı ve Mesudiye gibi kırsal mahallerde hafif şekilde hissedildi. Deremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.