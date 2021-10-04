  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17:03'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 17.03'te Ege Denizi'nde kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 8,09 kilometre derinliğinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 31 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem, Datça ilçe merkezinin yanı sıra Yazı, Cumalı, Yaka, Sındı ve Mesudiye gibi kırsal mahallerde hafif şekilde hissedildi. Deremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Etiketler ege deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'a su sağlayan iki baraj kurudu
Gülşen yine ''cesur dekolteli'' sahne kıyafetiyle olay oldu
Kira ödemekten bıkan kadın artık minibüste yaşıyor
TÜİK'e alternatif enflasyon hesabı ''eyvah ki ne eyvah'' dedirtti
Nagehan Alçı'dan Erdoğan için olay kehanet!
Hayal Köseoğlu'ndan yine çok cesur pozlar
Ehliyet ve kimlikte yeni dönem resmen başladı
Siyasi partilerin ''başarı oranı'' anketinde tüm partilerin hesaplarını bozacak sonuçlar
Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
Bu beddua tam 2 bin yaşında! Köyün ortasında duruyor