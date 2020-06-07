AFAD duyurdu! Sivas'ta deprem paniği

AFAD'ın aktardığı son veriye göre saat 23.00'te Sivas'ın Divriği ilçesinde 13 kilometre derinliğinde ve 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak kayıtlara geçti.