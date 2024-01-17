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AFAD dyuurdu: Bursa'da deprem

AFAD dyuurdu: Bursa'da deprem
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Bursa'da bir deprem meydana geldi. AFAD yerin 4 km altında meydana gelen depremin büyüklüğünü 2.8 olarak açıkladı.

Bursa'da saat 21.47'de bir deprem meydana geldi. AFAD, yerin 4 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Mudanya Gemlik Körfezi, büyüklüğünü 2.8 olarak duyurdu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Etiketler bursa deprem afad
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