AFAD dyuurdu: Bursa'da deprem
Bursa'da bir deprem meydana geldi. AFAD yerin 4 km altında meydana gelen depremin büyüklüğünü 2.8 olarak açıkladı.
Bursa'da saat 21.47'de bir deprem meydana geldi. AFAD, yerin 4 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Mudanya Gemlik Körfezi, büyüklüğünü 2.8 olarak duyurdu.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
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