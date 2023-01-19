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AFAD ekipleri alarma geçti: İki ilçeyi koku sardı

AFAD ekipleri alarma geçti: İki ilçeyi koku sardı
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Kocaeli’nin Körfez ve Derince ilçelerinde hissedilen koku, AFAD ekiplerini alarma geçirdi.

Kocaeli’nin Körfez ve Derince ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren alınan kötü koku, AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan incelemelerde herhangi bir tehlikeli duruma rastlanmadı.

İKİ İLÇEDE BİRDEN HİSSEDİLDİ
Olay, Kocaeli’nin Derince ve Körfez ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde itibaren hissedilen koku, önce Körfez ardından Derince ilçesinde yayıldı.

 EKİPLER BÖLGEDE ARAŞTIRMA YAPTI
Kokuyu hisseden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ölçüm cihazları ile Derince ilçesi 60 Evler sahil bölgesinde araştırma yapan ekipler, kokunun kaynağını bulamazken herhangi bir tehlikeli madde uyarısına rastlamadı.

Etiketler ekip afad koku
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