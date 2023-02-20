AFAD sahil şeridi için uyarmıştı: Hatay'da tsunami riski var mı?

Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, Hatay'da meydana gelen depremlerin tsunami riski oluşturup oluşturmayacağına yanıt verdi.

CNN TÜRK Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerin tsunami riski oluşturup oluşturmayacağına canlı yayında yanıt verdi. Tsunami riskiyle ilgili konuşan Ersoy, "Kara üzerinde oldu deprem. Deniz içinde bir denizaltı heyelanını tetiklerse bir miktar olabilir. 6,4 karada olduğu için bir tsunami yaratmaz." dedi.

AFAD'dan yapılan uyarı açıklaması şöyle:

Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki #depremler sonrasında, ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.

BİR UYARI DA MERSİN VALİLİĞİ'NDEN GELDİ

Mersin Valiliği sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.