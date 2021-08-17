AFAD sel felaketinde kaybolan kişi sayısını açıkladı

AFAD, sel felaketindeki toplam can kaybının 77 olduğunu belirtirken, sellerdeki toplam kayıp kişi sayısını da açıkladı.

AFAD'dan sel felaketine ilişkin açıklama geldi. AFAD'ın açıklaması şu şekilde;

Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımızdan 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. 7 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34’tür.

AFAD'ın bir önceki açıklamasında kayıp kişi sayısı 47 olarak açıklanmıştı.