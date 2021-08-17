  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AFAD sel felaketinde kaybolan kişi sayısını açıkladı

AFAD sel felaketinde kaybolan kişi sayısını açıkladı

AFAD sel felaketinde kaybolan kişi sayısını açıkladı

AFAD, sel felaketindeki toplam can kaybının 77 olduğunu belirtirken, sellerdeki toplam kayıp kişi sayısını da açıkladı.

AFAD'dan sel felaketine ilişkin açıklama geldi. AFAD'ın açıklaması şu şekilde;

Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımızdan 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. 7 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34’tür.

AFAD'ın bir önceki açıklamasında kayıp kişi sayısı 47 olarak açıklanmıştı.

Etiketler afad açıklama sel felaket
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
3600 ek gösterge zammı yolda: Maaşlar 500 TL artacak
Galatasaray'da Marcao skandalı! Önce kafa attı, sonra yumrukladı
Eski Ayasofya imamından Taliban paylaşımı
Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin'in değişimi şoke etti
Hande Erçel, mini şortlu pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti
Düşman füzelerine ''Nazar'' değecek! ilk kez görücüye çıktı
Galatasaray'dan Marcao açıklaması
Dolar ve euroda sert düşüş
Almanya, Afganistan'dan sadece 7 kişiyi tahliye etti
Afganistan ordusu nasıl kaybetti? ''Hayalet tabur'' detayı