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  3. 08 Ekim 2020 17:18

AFAD uyardı! Dolu ve su baskınına karşı dikkat

Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde kuvvetli yağış beklenirken AFAD, dolu ve su baskınına karşı vatandaşları uyardı.

AFAD uyardı! Dolu ve su baskınına karşı dikkat
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Yurdun batı kesminde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve dolu yağışı bekleniyor. Meteroloji, ani sel su baskını ve oluşabilecek hortumlara karşı uyardı.

Kapalı otoparklar araçlarını doludan korumak isteyenler tarafından doldu taştı. 

Ege ve Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak yağışlar, ani su baskını, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara yol açabilir. 

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