AFAD uyardı! Dolu ve su baskınına karşı dikkat

Yurdun batı kesminde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve dolu yağışı bekleniyor. Meteroloji, ani sel su baskını ve oluşabilecek hortumlara karşı uyardı.

Kapalı otoparklar araçlarını doludan korumak isteyenler tarafından doldu taştı.

Ege ve Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak yağışlar, ani su baskını, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara yol açabilir.