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AFAD'dan çok sayıda il için Dolu, sel, yağış ve heyelan uyarısı!

AFAD'dan çok sayıda il için Dolu, sel, yağış ve heyelan uyarısı!

AFAD, 23-24 Ağustos tarihinde Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa illeri için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından (AFAD) 11 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Uyarıda vatandaşlara zor durumda kalınmaması adına dikkatli ve tedbirli olmaları belirtildi.

"ÖNEMLE HATIRLATIYORUZ"

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “ Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; 23 Ağustos Salı günü; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir’in kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

 24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara’nın güney ve batısı ile Kuzey Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya’da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi ile Tekirdağ’ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir. Bu hava tahminleri doğrultusunda; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa Valiliklerine meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesine yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Vatandaşlarımızın da sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz” denildi. 

Etiketler dolu sel yağpış afad
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