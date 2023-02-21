AFAD'dan deprem bölgesi için ''hayati'' uyarı

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgesinde artçı sarsıntıların yıkıma neden olabileceğini belirterek, ''Vatandaşlar binalardan uzak durmalı'' uyarısında bulundu.

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde 11 ili etkileyen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bölgede meydana gelen artçı sarsıntıların yıkıma neden olabileceğini belirten Tatar, vatandaşların binalardan uzak durması gerektiğini söyledi.

Tatar, Hatay'ın Defne ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin, bağımsız deprem olduğunu belirterek "Bu deprem Antakya'nın güneyinde bizim 'Antakya fayı' diye adlandırdığımız faydan kaynaklanan bir deprem. Büyüklüğü 6.4. Bu büyüklükteki ana depremden sonra ise en büyüğü 5.8 olmak üzere şu ana kadar Hatay merkezli 116 deprem meydana geldi. 3 depremi dikkate aldığımızda şu ana kadar meydana gelen toplam artçı deprem sayısı 7 bin 242. Bu artçı sarsıntıların 41 tanesi 5 ile 6 arası büyüklükte, 450 tanesi ise 4 ile 5 arası büyüklükte" diye konuştu.

'TSUNAMİ UYARISI RUTİN'

Artçı sarsıntıların hasarlı binada yıkıma neden olabileceğine işaret eden Tatar, "Vatandaşlarımız bu tip binalardan uzak durmalı. Bunun yanı sıra dünkü depremden sonra bu tip ikinci afet risklerini gördük. Kimi yerleşim alanlarında kaya düşmesi ve heyelan gibi sahadan gelen bilgiler var. Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde daha dikkatli olunmasını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Son 16 günde yaşadığımız depremler sonrasında bir tsunami uyarısı da yaptık. Bu son derece rutin bir uyarı. Kıyıdan 100 kilometre içeride karada meydana gelen belli büyüklükteki depremlerde bu uyarıyı yapmak zorundayız. Dün yaklaşık 2 saate yakın bir süre bu uyarı açık kaldı; ancak böyle bir riskin olmadığı ortaya çıkınca bu uyarıyı kaldırmış olduk" dedi.

Orhan Tatar, depremlerin hiçbir hatayı affetmediğini ve herkesin bu durumdan ders çıkarması gerektiğini de vurguladı.