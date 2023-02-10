AFAD'dan dezenformasyon uyarısı

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden 112 ve AFAD’a “kişinin yaşadığına" yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı gibi bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon amaçlı paylaşımlar için gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 112 ve AFAD’a “kişinin yaşadığına" yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı şeklinde dezenformasyon amaçlı bilgiler paylaşılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. *Önemli Duyuru!!!!*



Bazı sosyal medya hesaplarında 112 ve AFAD’a “kişinin yaşadığına" yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı şeklinde dezenformasyon amaçlı bilgiler paylaşılmaktadır. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 10, 2023