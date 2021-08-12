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AFAD'dan sel bölgesine kuvvetli yağış uyarısı

AFAD'dan sel bölgesine kuvvetli yağış uyarısı

AFAD, gece saatlerinden itibaren sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, uyarıda bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu gece saatlerinden itibaren, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.

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Etiketler afad kuvvetli yağış uyarısı
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