Afet uzmanından deprem sonrası dikkat çeken uyarı !

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9'luk deprem Van'da da hissedildi. Van'ın iki köyünde bazı kerpiç evlerin yıkılması sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrası katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Afet uzmanı Doç. Dr. Yıldırım Güngör "Şuanda orada tipi devam ediyor. Kurtarma ekiplerinin çığa dikkat etmelerini istiyorum. Çünkü bu tür sarsıntılar belli çığların düşmesini ve belli çığların da harekete geçmesini sağlayabilir" dedi.



İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9'luk deprem Van'ı da vurdu. İki köyde bazı kerpiç evlerin yıkılması sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Deprem sonrası canlı yayın programına katılan afet uzmanı Doç. Dr. Yıldırım Güngör dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Güngör'ün açıklamaları şöyle:

"Baktığımızda aslında deprem çok büyük bir deprem değil. O bölgede beklenen bir deprem aslında. Kuzey Anadolu Fay'ının ya da Doğu Anadolu Fay'ının bir devamı değil, bağımsız bir deprem olabilir. Sorun şu; 5.7'de 70-80 km uzakta Van'da insanlar hayatını kaybetti. Bunun aynısını Elazığ’da da görmüştük. Oradaki yapı stoğu köylerde yıkıma neden olmuştu. Oradaki şansımız şuydu; kış olduğu için evde kimse yaşamıyordu, herkes büyük kentlere göçmüştü, ancak yazın geliyorlar. Ama maalesef burada öyle bir şey yok.

ÇIĞ UYARISI!

Ben bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şuanda orada tipi devam ediyor. Kurtarma ekiplerinin çığa dikkat etmelerini istiyorum. Çünkü bu tür sarsıntılar belli çığların düşmesini ve belli çığların da harekete geçmesini sağlayabilir. Bu nedenle acele etmeden, dikkatli dikkatli hareket etmek gerekiyor.

'TÜRKİYE'DEKİ HERHANGİ BİR DEPREMİ TETİKLEMEZ'

Birilerini kurtarmak isterken başka birilerinin de hayatını riske atmamak gerekiyor. Normalde 5.7'lik depremde herhangi bir binanın yıkılmaması gerekiyor. Ama maalesef bölgedeki yapı stoğu çok kötü. O bölgeye ait bir deprem, bir hatta ait değil. O bölgede birçok kırık hat var. Tektonik olarak çok hareketli bir deprem. İnsanlar 'Eyvah bu deprem bizim diğer depremi tetikler mi' diye düşünmesin diye bunu söylüyorum. İyice ortaya çıktıktan sonra ortaya koyabiliriz ama çok net söyleyebilirim ki bu deprem Türkiye'deki herhangi bir depremi tetikleyecek nitelikte bir deprem değil."

İran'daki deprem Van'ı vurdu: İşte bölgeden ilk görüntüler

Türkiye-İran sınırındaki depremde ölü sayısı 8'e yükseldi !