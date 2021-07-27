Afgan göçmenleri kaçak yolla Türkiye'ye sokanlar: Kaçakçı değil toplayıcıyız

Türkiye'ye gelen göçmenleri farklı illere gönderen gönderen insan kaçakçıları, İMO adlı mesajlaşma uygulaması üzerinden haberleştiği ortaya çıktı.

Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz’ın haberine göre, İran üzerinden Türkiye’ye giriş yapan göçmenleri illegal yollarla Türkiye’nin farklı illerine gönderen insan kaçakçıları, yasa dışı göçmen trafiğini İMO adlı mesajlaşma uygulaması üzerinden yönetiyor

"İKİ GRUBA AYIRDIM"

Ankara, İstanbul, Konya gibi illere gitmek için insan kaçakçılarından talimat bekleyen göçmenlerin yanında aralarında Türkçe konuşan ve yaşları 25 ile 30 arasında değişen iki erkek ile karşılaştık. Sürekli hareket halinde olan ve göçmenlere talimat veren bu kişilerin insan kaçakçısı olduğunu öğreniyoruz. Göçmenlerin yanlarına ilk yaklaştığımızda, gelişimizden rahatsız oldukları hemen anlaşıldı. Aralarında adının Emrah olduğunu öğrendiğimiz kişi, “Bakın o insanları iki gruba ayırdım. Birbirine karıştırmayın, fotoğraf çekecekseniz de, ayrı ayrı çekin ve sakın beni çekmeyin” diye uyardı.

"YARIM SAATE GÖNDERECEĞİZ"

Foto muhabirimiz Ali İhsan göçmenlerin fotoğraflarını çekerken, ben de adının Emrah olduğunu öğrendiğim şahsa yaklaşıp göçmenlerle ilgili sorular yönelttim. O sırada telefonla konuştuğu için sürekli eliyle bana ‘bekle’ işaret etti yaparken, diğer yandan da telefonda konuştuğu kişiye, “Sen nerede kaldın, gel göster seninkiler kim? Yarım saate göndereceğiz” diyordu.

"KİŞİ BAŞI 150 TL"

Konuşması bittikten sonra yanına yaklaştığımızda da başta konuşmak istemeyen Emrah ısrarlı sorularımız sonrası, insan kaçakçısı olmadığını, toplayıcı olduğunu söyledi:

“Görüyorsunuz hepsiyle ayrı ayrı uğraşıyoruz. Burada gördüklerinin hepsi benimkiler (Göndereceği göçmenler). Günde 80 ya da 90 tane gönderiyorum. Burada gitmek istediği illere otobüslerle gönderiyoruz. TIR ile insan mı gönderilir. (Gülüyor) Kişi başı 150 TL alıyorum. Siz de ne çok soruyorsunuz. Allah’ıma bu soruları başka biri soramazdı. Ama başkasına sormayın. Polis yakaladığında, polis bile o soruları sormuyor. Yeter daha ne öğrenmek istiyorsunuz...”

Emrah ile konuşmamız bittikten yaklaşık 5 dakika sonra göçmenlerin gizlendiği yere başka biri daha geldi. Emrah bu kişiye, “Ya sen nerede kaldın” diye sordu. Daha sonra ise aralarında Kürtçe konuştular. Bu konuşmanın ardından Emrah adlı kişi yaklaşık 50-60 göçmeni alıp saklandıkları yerden götürdü. Yeni gelen kişi ise göçmenlerle beklemeye devam etti. Yanına yaklaştığımda daha sakin birine benziyordu. Ama ısrarla ‘Abla ben konuşmam, abla ben konuşmam’ dese de zamanla sohbet etme imkanı bulduk. Sonrasında da ısrarlara dayanamayıp anlatmaya başladı. Her ne kadar kendilerine insan kaçakçısı denilmesinden hoşlanmasalar da, bu iş 4 ay önce başladığını söyledi:

İMO İLE HABERLEŞİYORLAR

“Bu insanlarla her bölgede farklı kişiler ilgileniyor. Bu insanlar Van’dan buraya geldikten sonra en fazla 4-5 gün burada bekliyorlar. Sonra onları gitmek istedikleri illere gönderiyoruz. Buraya gelen göçmenlerle İMO denilen bir program var onun üzerinden iletişime geçiyoruz. Ne zaman gelecekleri nasıl gelecekleri hepsini orada konuşuyoruz.

Bu işi yapanların hepsi de bu programı kullanıyor. Kimin hangi göçmeni göndereceği belli. Benim günde 50-60 kişi gönderdiğim oluyor. Kişi başına 150 TL ile 200 TL arasında aldığım para değişiyor. Parası iyi olmasa bu iş çekilecek iş değil. Bizim kendi telefon bayimiz var. Aynı zamanda orada da çalışıyorum.” Alandaki diğer üçüncü kişi ise yanına her yaklaşmaya çalıştığımızda bizden uzaklaşıp, “Ben konuşmayacağım, beni çekmeyin” dedi.

İMO NEDİR?

İMO, genel olarak akıllı telefonlar için geliştirilen, bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. İMO hem mobil, hem de masaüstü sistemi Windows için mevcuttur.

Milliyet