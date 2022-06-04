  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Afgan, Pakistanlı, Suriyeli... İstanbul'da binlerce kaçak göçmen yakalandı

Afgan, Pakistanlı, Suriyeli... İstanbul'da binlerce kaçak göçmen yakalandı

Afgan, Pakistanlı, Suriyeli... İstanbul'da binlerce kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da mayıs ayında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 23 bin 445 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, “Göçmen Kaçakçılığı"na yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede yasa dışı yöntemlerle Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu şahısların yakalanmasına yönelik 1- 31 Mayıs tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamaları ve umuma açık alanlardaki denetimlerde 9 bin 947 Afganistan, 2 bin 612 Pakistan, 6 bin 435 Suriye ve 4 bin 451 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı. 23 bin 445 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Etiketler istanbul kaçak göçmen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mayıs'ın en çok satılan ticari ve binek otomobilleri belli oldu
''Savaşarak kurduğumuz bu cennet vatanı birileri sevişerek elimizden alıyor''
Türk profesör Türkiye'de bir ilke imzasını attı
Balıkesir'de peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi
Nagehan Alçı'dan ''al'' haberi! TCMB Başkanı Kavcıoğlu ağır suçlama
Sedat Peker'den aylar sonra ilk video! Elinde tespih, kolunda serum!
Dünyayı ayağa kaldıran iddia: Bilim insanları ölümsüzlük iksirini buldu
Şarkıcı Zara'nın son halini gören gözlerine inanamadı! Tanımak imkansız
Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin'den barışma tatilinde başbaşa
AK Parti'den tepki çeken yasak: ''Yemek serbest, görüntü vermek yasak''