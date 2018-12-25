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  2. Güncel
  3. 25 Aralık 2018 22:15

Afganistan tezkeresi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Afganistan'daki Türk Sİlahlı Kuvvetleri unsurlarının görev süresinin uzatılmasıı öngören tezkere kabul edildi.

Afganistan tezkeresi kabul edildi
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TBMM Genel Kurulu'nda, Afganistan'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. TSK, Afganistan'da 2 yıl daha görev yapacak.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında, Afganistan Tezkeresi’ni görüşmek üzere toplandı. TSK unsurlarının, NATO'nun Afganistan'da icra ettiği 'Kararlı Destek Misyonu' ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesiyle ilgili kararın, 6 Ocak'tan itibaren 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.

DHA

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